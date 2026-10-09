Русских бодибилдеров задержали в США по пути на «Мистера Олимпию»

Чемпионов из России задержали в США: вместе с супругами Пиари под стражу попал их сын.Русских бодибилдеров Артёма и Оксану Пиари задержали американские миграционные власти по дороге на турнир «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Американец приеха...
- СИ Прощание с Лидией...
- В Самарской облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым