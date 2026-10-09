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Царьград

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Русских бодибилдеров задержали в США по пути на «Мистера Олимпию»

Русских бодибилдеров задержали в США по пути на «Мистера Олимпию»

Чемпионов из России задержали в США: вместе с супругами Пиари под стражу попал их сын.Русских бодибилдеров Артёма и Оксану Пиари задержали американские миграционные власти по дороге на турнир «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе.

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