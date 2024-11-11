Рогов: российская авиация ударила по военным объектам в пригороде Запорожья

Были использованы авиационные бомбы Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская фронтовая авиация ударила по украинским военным объектам в ближайшем пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье.
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