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МОСИНФОРМ

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Теплая погода вернется в Москву после похолодания 14 октября

Теплая погода вернется в Москву после похолодания 14 октября

После кратковременного похолодания в среду, 14 октября, погода в Москве вновь перестроится на «сентябрьский лад».

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