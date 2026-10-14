Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому миллиардеру Илону Маску на фоне сообщений об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink, используемых Вооружёнными силами Украины.
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