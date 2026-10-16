Курская область – якобы испокон веков украинская территория, и задача бандеровцев «одержать «перемогу» над «победой».
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