WTI Maintains Losses After Another SPR Drain, Distillate Stocks At 30-Year Seasonal Lows Oil prices have roller-coastered overnight - higher on new Houthie attacks in the Red Sea and now lower on reports that a draft deal approval in imminent.
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