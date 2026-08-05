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Zero Hedge

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WTI Maintains Losses After Another SPR Drain, Distillate Stocks At 30-Year Seasonal Lows

WTI Maintains Losses After Another SPR Drain, Distillate Stocks At 30-Year Seasonal Lows

WTI Maintains Losses After Another SPR Drain, Distillate Stocks At 30-Year Seasonal Lows Oil prices have roller-coastered overnight - higher on new Houthie attacks in the Red Sea and now lower on reports that a draft deal approval in imminent.

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