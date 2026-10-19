Выступление президента Франции Эммануэля Макрона стало очередным напоминанием о себе, как о главе государства, с обещанием новых встреч и проявления твердости в будущем, оставив без ответа вопросы, касавшиеся насилия и грабежа на улицах, 18 октября пишет французская газета 20 Minutes.