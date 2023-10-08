Определились все участницы женского Итогового турнира-2023

Объявлены имена 8 сильнейших теннисисток планеты, которые сыграют в финальном турнире сезона WTA. Это Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф, Джессика Пегула (обе – США), Елена Рыбакина (Казахстан), Онс Жабер (Тунис), Маркета Вондроушова и Каролина Мухова (обе – Чехия).
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