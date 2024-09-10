Где и когда похоронят Александра Маслякова: что известно о прощании с основателем КВН Евгения КомароваЛегендарный Александр Масляков, остававшийся лицом и символом КВН, даже когда отошел от прямого участия в передаче, ушел из жизни 8 сентября.