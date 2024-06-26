Лётчик-истребитель в эфире передачи Владимира Соловьёва наконец приоткрыл завесу тайны об истории с американским "Глобал Хоуком" и нашим МиГ-31 - каким образом русские ВКС заставили дрон-разведчик изменить траекторию полёта над Чёрным морем, что действительно произошло, а также какие "случайности" сопровождали наших лётчиков.
"Экипаж наказать": История с американским "Глобал Хоуком" и нашим МиГ-31 получила неожиданный поворот
Комментарии
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М
ММ
"Истребители скромные. У меня лежит 2 миллиона для того, кто не [испугался]."- НАКАЗАТЬ! Два лимона вручить вопреки их нежеланию!
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14 час.
СБ
Сергей Бунцов
"Чисто случайно. Так получилось. Никакого открытия огня не было. И пушек не было. Просто так совпало" Удивительно почему ВСР должны оправдываться за свои действия? Их БПЛА принимают участие в убийстве уже гражданских жителей страны, тем более нападение на оружие страны- производителя не означает нападения на саму страну.
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13 час.
Betahon
Браво! Русские пилоты продолжают славные традиции военной авиации по утилизации и откошмариванию англо-американских долбаных асов, как это было в небе Кореи, Египта, Вьетнама... Пиндосовская военная авиация до сих пор содрогается от "черного дня" в небе Кореи, когда наши истребителя расстреляли полармии американских бомбардировщиков, после чего они забыли о небе Вьетнама!
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8 час.
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