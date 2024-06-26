"Экипаж наказать": История с американским "Глобал Хоуком" и нашим МиГ-31 получила неожиданный поворот

М ММ "Истребители скромные. У меня лежит 2 миллиона для того, кто не [испугался]."- НАКАЗАТЬ! Два лимона вручить вопреки их нежеланию!

СБ Сергей Бунцов "Чисто случайно. Так получилось. Никакого открытия огня не было. И пушек не было. Просто так совпало" Удивительно почему ВСР должны оправдываться за свои действия? Их БПЛА принимают участие в убийстве уже гражданских жителей страны, тем более нападение на оружие страны- производителя не означает нападения на саму страну.