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СССР-Россия

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Говорят, сбежала во Францию с миллиардами. И это - правая рука Шойгу! Белоусов в ярости

Говорят, сбежала во Францию с миллиардами. И это - правая рука Шойгу! Белоусов в ярости

Судя по всему, наше оборонное ведомство на "грани грандиозного шухера". Вчера в Сети появилась информация (официально не подтверждена), что бывший заместитель министра обороны Татьяна Шевцова спешно покинула территорию страны.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
То что наши чиновники имеют много , это не секрет. Вот поинтересуйтесь имуществом, например, нашего обожателя номер один . Кого он обожает под этим номером? Ну конечно любимого ВВП. Что за имущество у него в подмосковье. Ну, ладно . Ведь спикер!!!!Поинтересуйтесь имуществом Валентины Ивановны. Бедна как церковная...служка. А сын? Мать за сына не отвечает. Просто парень работящий оказался. Что , он ленивее жены почившего Лужкова? Вот оба и миллиардеры. Это не слухи. Это правда. А глядя на этих честно &quot;зарабатывающих&quot; разве не могут остальные, положением чуть ниже тоже &quot;зарабатывать&quot;. И ведь они серьёзно считают, что именно зарабатывают. Ну. зарплаты у них такие. Составные. Часть налом, а часть кралом. Очень удобно! Вот жаль ВВП не понимал этого. А вот СВО начал и начал понимать, что в одном месте с этими &quot;зарабатывающими&quot; чуть не очутился.  Вот нам начали &quot;кости&quot; подбрасывать в виде тимуров, их .лядей, других уже ненужных, дав возможность разбегаться из России. И вот пишут, что Белоусов аж рассвирепел! Ха-ха-ха!
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Тсан тсан, это провокация?
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14 час.
Аркадий Шацкий
А чего она на официальных мероприятиях участвует, да ещё и в мундире. У Малахова, наверно, правды больше говорят чем здесь))
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14 час.

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