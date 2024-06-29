Судя по всему, наше оборонное ведомство на "грани грандиозного шухера". Вчера в Сети появилась информация (официально не подтверждена), что бывший заместитель министра обороны Татьяна Шевцова спешно покинула территорию страны.
Говорят, сбежала во Францию с миллиардами. И это - правая рука Шойгу! Белоусов в ярости
Комментарии
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Анатолий Страшко
То что наши чиновники имеют много , это не секрет. Вот поинтересуйтесь имуществом, например, нашего обожателя номер один . Кого он обожает под этим номером? Ну конечно любимого ВВП. Что за имущество у него в подмосковье. Ну, ладно . Ведь спикер!!!!Поинтересуйтесь имуществом Валентины Ивановны. Бедна как церковная...служка. А сын? Мать за сына не отвечает. Просто парень работящий оказался. Что , он ленивее жены почившего Лужкова? Вот оба и миллиардеры. Это не слухи. Это правда. А глядя на этих честно "зарабатывающих" разве не могут остальные, положением чуть ниже тоже "зарабатывать". И ведь они серьёзно считают, что именно зарабатывают. Ну. зарплаты у них такие. Составные. Часть налом, а часть кралом. Очень удобно! Вот жаль ВВП не понимал этого. А вот СВО начал и начал понимать, что в одном месте с этими "зарабатывающими" чуть не очутился. Вот нам начали "кости" подбрасывать в виде тимуров, их .лядей, других уже ненужных, дав возможность разбегаться из России. И вот пишут, что Белоусов аж рассвирепел! Ха-ха-ха!
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Тсан тсан, это провокация?
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14 час.
Аркадий Шацкий
А чего она на официальных мероприятиях участвует, да ещё и в мундире. У Малахова, наверно, правды больше говорят чем здесь))
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14 час.
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