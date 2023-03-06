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Модель объясняет образование кольца E вокруг Сатурна

Модель объясняет образование кольца E вокруг Сатурна

﻿﻿Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создала модель, которая показывает возможные маршруты сбора геологических и биологических образцов из недр и океанов ледяного спутника Сатурна Энцелада.

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