Непогода в Крыму: как дороги "спасали" от снега

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети, опасных для проезда участков нет.
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