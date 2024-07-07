Трамп призвал Байдена никого не слушать и продолжать участие в выборах президента

Американское издание The Washington Times написало, что в то время, как американского лидера Джо Байдена убеждают сняться с выборов, его соперник Дональд Трамп саркастично призвал его остаться в президентской гонке.
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