Подполковник США Дэвис: у ВСУ не хватает ресурсов противостоять ВС РФ

Американский подполковник США Дэниел Дэвис в материале для издания 19FortyFive сделал вывод, что у Украины нет шансов победить в конфликте с Россией, для победы у Киева нет нужных военных ресурсов, ВСУ не способны противостоять вооруженным силам России.