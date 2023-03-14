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В Саратове драка водителя маршрутки и прохожего попала на видео

В Саратове драка водителя маршрутки и прохожего попала на видео

В Саратове водитель маршрутки напал на проходящего по улице парня на глазах очевидцев. Видео этого показала группа «Так и живем, Саратов» в соцсети «ВКонтакте».

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