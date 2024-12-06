Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сдача на Мальте

Сдача на Мальте

Сдача на Мальте3 декабря 1989 в ходе Мальтийского саммита - переговоров президента США Буша-старшего и Горбачева была окончательно сдана Германия, вся Восточная Европа, будущее СССР, будущее многих других стран, но главное - сотен миллионов людей по всему миру.

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