Kinetiq запустила Elysium L2 для повышения производительности HyperEVM

Протокол ликвидного стейкинга Kinetiq объявил о запуске Elysium L2 — решения второго уровня, призванного оптимизировать пропускную способность HyperEVM и оживить активность спотового рынка в инфраструктуре Hyperliquid.
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