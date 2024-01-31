Медвежий угол
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Медвежий угол

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Давно пора реабилитировать Берию

Давно пора реабилитировать Берию

В самом прямом смысле реабилитировать. Выпустить Указ Президента или закон о восстановлении доброй памяти товарища Берии.

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Комментарии
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m
magdoc21
АВТОР - жертва большевистской пропаганды либо сознательно возвеличивает бандита-большевика Берия, будучи из рядов обласканных приспешников бандитов-большевиков или их вертухаем. Этот бандит развалил и разделил единые Кавказ и Закавказье на квази-республики , как бы выполняя наказ бандита-большевик Ленина, разваливавшего Российскую империю в угоду Германии и Турции. Но при этом создавал по живому квази-республики ГССР и Аз. ССР, превратив их в мини-империи и тюрьмы народов многонационального Закавказья и Кавказа. А все достижения истинных патриотов России, которые работали на благо Родины, не взирая на террор и на захвативших власть бандитов-большевиков, приписывал себе - террористу - бандиту. Список злодеяний и убийств этого деятеля превышает его мнимые достижения вооружённого кнутом бандита. А коммунистическая теория справедливости была ему чужда также, как и всем бандитам-большевикам, включая тех, кто был до него и тех, кто пришёл ему на смену.  Тиран Сталин  поздно понял с кем имеет дело и стал раскручивать против этого лжесоратника мегрельское дело, но не успел.  Его опередил хитрый и коварный мегрел Берия.
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2 час.
СК
Сергей К
Единый Кавказ воинственный всегда воевал внутри себя. Правильно разделили Кавказ на республики. Относительный мир возник. Про бандитов - это треп. Сам ты бандит. Государство без власти не бывает. Хорошо что власть хоть большевики взяли. А то был ведь после февральской революции повсеместный бардак и бандитизм. Да, заслуги Берии - велики.
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1 час.
Валерий Белов
Козел ты.
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1 час.

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