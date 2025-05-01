Вильфанд спрогнозировал погоду на Европейской территории России 1 и 2 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Почти на всей европейской территории России 1 и 2 мая будет холодно, ночные заморозки прогнозируются даже в Крыму, на Кубани, в Ставрополье и на юге Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.