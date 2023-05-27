Федеральное агентство новостей №1

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Александр Шепс рассказал о конфликте с Владом Череватым на «Битве экстрасенсов»

Александр Шепс рассказал о конфликте с Владом Череватым на «Битве экстрасенсов»

Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс рассказал изданию VOICE о конфликте с коллегой Владом Череватым во время съемок нового телепроекта «Экстрасенсы.

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