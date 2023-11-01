Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Сумской и других областях

Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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