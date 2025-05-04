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Внешность похудевшей певицы Деми Ловато на новом фото взволновала фанатов

Внешность похудевшей певицы Деми Ловато на новом фото взволновала фанатов

Внешность американской певицы, актрисы и автора песен Деми Ловато на новом фото взволновала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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