‼️ВНИМАНИЕ РОЗЫСК. Женщину с детьми, которая подобрала деньги, утерянные мужчиной в магазине, призывают вернуть их по доброй воле! ⚡️Ситуация произошла 31.
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