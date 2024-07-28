В России зарегистрировали еще один аналог «Оземпика» Министерство здравоохранения России одобрило еще один аналог «Оземпика», ведомство выдало компании «ПСК Фарма» регистрационное удостоверение на препарат «Инсудайв», соответствующие данные появились в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС).
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