В России зарегистрировали еще один аналог «Оземпика» Министерство здравоохранения России одобрило еще один аналог «Оземпика», ведомство выдало компании «ПСК Фарма» регистрационное удостоверение на препарат «Инсудайв», соответствующие данные появились в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС).