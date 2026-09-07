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Мировое обозрение

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ООН утвердила карту мира, которая переворачивает привычные представления о размерах стран

ООН утвердила карту мира, которая переворачивает привычные представления о размерах стран

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Исправить карту», которая предписывает мировому сообществу отказаться от использования проекции Меркатора в пользу более точной системы координат Equal Earth.

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