Жёсткий, но точечный ответ России на убийство Кириллова: Украинские генералы на прицеле. Фамилии названы

АЖ

Александр Жигилий

Очередное &quot;Бла-Бла&quot; для, выпуска пара и поднятие своей значимости в мире! Ждали бы таких событий, как анализ действий СБУ,- ответка предварительно заготовленная была бы в полётных заданиях!!! А её нет!!! ЗАЧЕМ ВРАТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ!!?