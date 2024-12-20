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Царьград

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Жёсткий, но точечный ответ России на убийство Кириллова: Украинские генералы на прицеле. Фамилии названы

Жёсткий, но точечный ответ России на убийство Кириллова: Украинские генералы на прицеле. Фамилии названы

Необходим жёсткий, но точечный ответ России на убийство Игоря Кириллова, заявил Роман Шкурлатов. Украинские генералы должны быть на прицеле.

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