Путин рассказал, какой танк является лучшим на планете

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" безо всякого преувеличения является лучшим танком на сегодняшний день, но заявил о необходимости разрабатывать и технику новых поколений .
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