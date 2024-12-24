Загрутдинов: начался монтаж медоборудования в больнице Святого Владимира

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов рассказал о старте монтажа медицинского оборудования в новом корпусе детской городской клинической больницы имени Святого Владимира.
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