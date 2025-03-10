Зашедшие по трубе в Суджу бойцы ВС РФ за 2 дня освободили 6 сел на Курщине

Благодаря заходу российских военных в тыл ВСУ в районе Суджи по газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород удалось освободить ряд населенных пунктов курского приграничья, сообщил командир ДРШБР «Восток» с позывным «Зомби».
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