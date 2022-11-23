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Брежнева расчувствовалась, говоря о Меладзе: «От сердца к сердцу. Сколько всего мы сделали за 20 лет»

Брежнева расчувствовалась, говоря о Меладзе: «От сердца к сердцу. Сколько всего мы сделали за 20 лет»

Вера Брежнева часто делится переживаниями или историями в личном блоге. Без внимания звезда не могла оставить и важную дату, когда она попала в «ВИА Гру» и встретилась с будущим мужем.

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