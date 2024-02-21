Горемыкин наградил отличившихся в боях за Авдеевку военнослужащих ЦВО

Скриншот видео Замминистра обороны РФ и начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил 15 военнослужащих 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, которые отличились при освобождении Авдеевки.
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