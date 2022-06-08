Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в Россию

Ведущая Юлия Меньшова в недоумении от ситуации. В эту среду, 8 июня, стало известно, что до конца этого месяца на российский рынок намерены вернуться магазины испанской торговой компании, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti и другие.