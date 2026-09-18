США неожиданно ослабили хватку: что на самом деле стоит за снятием санкций с Белоруссии

Когда из Вашингтона приходят новости о смягчении позиции по Белоруссии, невольно думаешь: а вот это уже интересно! Частичное снятие санкций и разморозка активов — шаг, который многие восприняли с искренним удивлением.
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