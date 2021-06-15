В Хабаровском крае сотрудники полиции пресекли незаконный оборот биологических ресурсов

В рамках операции «Путина - Весна - 2021» на автодороге Селихино – Николаевск–на–Амуре сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю остановили для проверки документов иномарку под управлением 49-летнего хабаровчанина.