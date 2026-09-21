Очередной танкер атакован в Ормузе - цены на нефть по-прежнему выше сотни

По данным UKMTO, 21 сентября 2026 года танкер, следовавший через Ормузский пролив, был поражён неизвестным снарядом.
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