Жительницам Смоленска напомнили, как оформить пособие на отпуск по беременности и родам

Портал Объясняем.Смоленская область рассказал о способах оформления пособия Портал Объясняем.Смоленская область рассказал, как смолянкам оформить пособие за отпуск по беременности и родам, на которое могут претендовать также и неработающие женщины.
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