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Алаев назвал заслуженной номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю года

Алаев назвал заслуженной номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю года

Глава РПЛ Александр Алаев считает, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов заслужил номинирование на приз лучшему вратарю года.

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