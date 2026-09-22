Алаев назвал заслуженной номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю года

Глава РПЛ Александр Алаев считает, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов заслужил номинирование на приз лучшему вратарю года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Партия Моравецког...
- Вучич встретился ...
- В Гамбурге полици...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым