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ПРО АНАПУ

ПРО АНАПУ

Анапа: город-живодёрня, город-балаган, город-зазывала 2331 Вчера был в Анапе. Попасть туда, кстати, не так просто! Билеты раскупают как горячие пирожки! Народ спешит отправить свои тела в мутные воды Чёрного моря и готов платить за это любые деньги.

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Наташа Ростова
Жаль что автор часто употребляет слово п…. А так ужасно и цены наверное такие же как на лазурном берегу. Бессовестное использование карантинной ситуации, что нет возможности выехать за границу
Дмитрий
все в точку! только это описание подходит к любому населенному пункту на нашем побережье черного моря в сезон.
Елена Александровна
Да уж... сказать нечего...
Vera Dobryagina
С архитектурой - полная цыганщина. Кто во что горазд строят. У кого какие понятие о "дорог-богато" - тот то и являет миру. Кошмар! Ну а про остальные прелести такого отдыха - не ново, это явление повсеместное на черноморском побережье. Животинку жалко ужасно, и правда, живодёры работают на свой карман, изверги, и никого не волнует...

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