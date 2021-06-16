Анапа: город-живодёрня, город-балаган, город-зазывала 2331 Вчера был в Анапе. Попасть туда, кстати, не так просто! Билеты раскупают как горячие пирожки! Народ спешит отправить свои тела в мутные воды Чёрного моря и готов платить за это любые деньги.