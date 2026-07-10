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Сикорский признал провал переговоров по переименованию подразделения ВСУ

Сикорский признал провал переговоров по переименованию подразделения ВСУ

Польша на протяжении двух недель безуспешно пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).

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