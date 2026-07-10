Сикорский признал провал переговоров по переименованию подразделения ВСУ

Польша на протяжении двух недель безуспешно пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).
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