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В сеть утекли характеристики Moto E20: экран на 6.5 дюймов, Android 11, двойная камера и батарея на 4000 мАч

В сеть утекли характеристики Moto E20: экран на 6.5 дюймов, Android 11, двойная камера и батарея на 4000 мАч

Помните на прошлой неделе Эван Бласс (Evan Blass) показал как будет выглядеть смартфон Moto E20? Так вот сейчас инсайдер поделился характеристиками новинки.

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