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Большая и удобная лейка для душа за копейки и своими руками

Большая и удобная лейка для душа за копейки и своими руками

Лейка — важнейший составляющий элемент любого душа. Однако чем лейка больше, тем выше и ее цена. Кроме того, если речь идет о летнем или уличном душе, то порой поиск лейки для него осложняет не только цена, но и нестандартная форма или крепление.

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