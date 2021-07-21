Большая и удобная лейка для душа за копейки и своими руками

Лейка — важнейший составляющий элемент любого душа. Однако чем лейка больше, тем выше и ее цена. Кроме того, если речь идет о летнем или уличном душе, то порой поиск лейки для него осложняет не только цена, но и нестандартная форма или крепление.
Лейка — важнейший составляющий элемент любого душа. Однако чем лейка больше, тем выше и ее цена. Кроме того, если речь идет о летнем или уличном душе, то порой поиск лейки для него осложняет не только цена, но и нестандартная форма или крепление.
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