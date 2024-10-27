Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Мухний
    И почему этой дуре столько внимания в сетях, давно пора забыть о ней."Всё, Танька, наз...
  • Андрей
    Не ндравится? Значит продолжать долбить по энергетике!«Давайте прекрати...
  • Семен Демин
    Антимигрантское законодательство должно быть намного строже. Или дожидаемся еще одного крокуса?  Тупые чиновники!«И как мы теперь ...

После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

Губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" и президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер 26 октября наконец-то соблаговолил прервать свой отпуск (злые языки клевещут, что Алексей Леонидович грелся на солнышке в Объединённых Арабских Эмиратах), поехал в райцентр Коркино и провёл заседание оперативного штаба по ситуации в городе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
губернатор продажная тварь да и все начальники продажные твари и воры они обкрадывают Россию
Ответить
11 час.
v
vasechkin7
Сначала всех должностных начиная с мэра, прокурора, и начальника ГУВД. И главное, что во всех региона, городах есть эта диаспора, с которой власти или &quot;дружат&quot; или не хотят работать.
Ответить
9 час.
Семен Демин
Они не глупцы, они просто ненавидят русских. Губернатор Текслер, его замы Фартыгин и Веллер, прокурор области Донгаузер. Ни одной русской фамилии!  Поэтому на Урале русским жить невозможно!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх