Губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" и президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер 26 октября наконец-то соблаговолил прервать свой отпуск (злые языки клевещут, что Алексей Леонидович грелся на солнышке в Объединённых Арабских Эмиратах), поехал в райцентр Коркино и провёл заседание оперативного штаба по ситуации в городе.
После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»
Комментарии
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Сергей Трофимов
губернатор продажная тварь да и все начальники продажные твари и воры они обкрадывают Россию
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11 час.
v
vasechkin7
Сначала всех должностных начиная с мэра, прокурора, и начальника ГУВД. И главное, что во всех региона, городах есть эта диаспора, с которой власти или "дружат" или не хотят работать.
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9 час.
Семен Демин
Они не глупцы, они просто ненавидят русских. Губернатор Текслер, его замы Фартыгин и Веллер, прокурор области Донгаузер. Ни одной русской фамилии! Поэтому на Урале русским жить невозможно!
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2 час.
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