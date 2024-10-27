После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

губернатор продажная тварь да и все начальники продажные твари и воры они обкрадывают Россию

v

vasechkin7

Сначала всех должностных начиная с мэра, прокурора, и начальника ГУВД. И главное, что во всех региона, городах есть эта диаспора, с которой власти или "дружат" или не хотят работать.