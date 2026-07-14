РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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«Стартовый капитал — от 8 млн»: как открыть бьюти-бренд в 2026 году

«Стартовый капитал — от 8 млн»: как открыть бьюти-бренд в 2026 году

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Импульс к запуску Образование Разработка и производство Философия и продвижение Ошибки Возможности Последние два года стали для российского бьюти-сегмента временем «большого фильтра».

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