«Стартовый капитал — от 8 млн»: как открыть бьюти-бренд в 2026 году

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Импульс к запуску Образование Разработка и производство Философия и продвижение Ошибки Возможности Последние два года стали для российского бьюти-сегмента временем «большого фильтра».
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