Иллюзия удара: санкции против РФ уперлись в потолок

5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России, а также вступило в силу совместное решение ЕС, стран «группы семи» и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 за баррель.
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