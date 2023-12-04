Иллюзия удара: санкции против РФ уперлись в потолок

5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России, а также вступило в силу совместное решение ЕС, стран «группы семи» и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 за баррель.