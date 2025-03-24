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Политический вестник

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Курщина спасена, на очереди - Запорожье

Курщина спасена, на очереди - Запорожье

Курщина спасена, на очереди - Запорожье: русские применили тактику "тысячи порезов" на практике. Военный обозреватель "Первого русского" Влад Шлепченко рассказал о ситуации в курском приграничье.

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