Курщина спасена, на очереди - Запорожье: русские применили тактику "тысячи порезов" на практике. Военный обозреватель "Первого русского" Влад Шлепченко рассказал о ситуации в курском приграничье.
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