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МИД России: санкции США временные, их подход утратит эффективность

МИД России: санкции США временные, их подход утратит эффективность

Министерство иностранных дел России убеждено, что вторичные санкции США против РФ временные. Ведомство ожидает, что подобный подход утратит эффективность со временем, подчеркивая его ущербность.

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