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Как кошки узнают своих хозяев: удивительные результаты нового исследования

Ученые выяснили, как кошки на самом деле узнают хозяев. Оказывается, они запоминают нас не по внешности, а по запаху! Новое исследование раскрывает удивительные механизмы кошачьего обоняния и то, как пушистые питомцы воспринимают своих людей.

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