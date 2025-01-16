В омской «Сказке», где отравилось больше 40 человек, снова начал работать ресторан. Представители базы отдыха заверяют, что сменили компанию, организующую питание.
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В омской «Сказке», где отравилось больше 40 человек, снова начал работать ресторан. Представители базы отдыха заверяют, что сменили компанию, организующую питание.