Александр Стояногло: "Ваш голос стёр границы, а выбор определит наш дальнейший путь"

Бывший генеральный прокурор, кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло поблагодарил граждан Молдовы, своих сторонников, за массовое участие в голосовании во втором туре президентских выборов, отметив, что сегодня Молдова говорила через них.
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